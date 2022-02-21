Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 08:52
08:45
Общество
Синоптики предупредили о последствиях циклона «Франклин» в Петербурге
08:39
Общество
Лидеру «Любэ» Николаю Расторгуеву исполнилось 65 лет
08:37
Общество
Кустарники в Петербурге рискуют не дожить до весны из-за халатной уборки снега
08:37
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске опровергла многолетний слух о ее беременности через ЭКО
08:15
Политика
Бородай объяснил, почему Украина изматывает Донбасс обстрелами
08:13
Политика
FP: соглашение Путина и Си Цзиньпина обеспечило Москве «экономический спасательный круг»
08:05
Общество
Тибетский монах дал один совет, который поможет выжить в 2022 году
08:00
Общество
Депутат Соболев: «Запад втридорога будет поставлять газ оккупированной Германии»
07:59
Экономика
Пенсионную систему могут реформировать в России
07:51
Политика
Кулеба пожаловался на ущерб украинской экономике из-за заявлений о «вторжении»
Все новости

Семья Жанны Фриске опровергла многолетний слух о ее беременности через ЭКО

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 08:37
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске опровергла многолетний слух о ее беременности через ЭКО
Prt Scr instagram.com  /  @friskefan

, 21 февраля. Популярная певица Жанна Фриске при жизни говорила, что беременность была для нее долгожданной, но неожиданной. Вскоре поползли слухи об ЭКО. Даже после смерти исполнительницы семье приходится опровергать домыслы, циркулирующие вокруг ее имени.

После ухода знаменитости ее возлюбленный Дмитрий Шепелев написал книгу «Жанна» в помощь больным раком и их родных. В описании нет ни слова об ЭКО. Впрочем, это окончательно не закрыло тему.

Даже после смерти артистки возобновлялись слухи об ЭКО и его влиянии на здоровье знаменитости. Поговаривали, что именно эта процедура спровоцировала развитие онкологического заболевания у экс-солистки группы «Блестящие». Родные, устав от многолетнего слуха, вновь повторили: Жанна Фриске не делала ЭКО.

«Моя сестра не делала ЭКО», — написала сестра актрисы Наталья в Stories.

Семья Жанны Фриске опровергла многолетний слух о ее беременности через ЭКО
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Не выдержал и отец знаменитой артистки Владимир Фриске. В последнем выпуске шоу «Ты не поверишь!» он опроверг слухи, что его дочь пошла на процедуру по искусственному оплодотворению.

«Меня больше всего бесит, когда эти гадости говорят. ЭКО Жанна никогда не делала. Если бы она делала ЭКО, то раньше бы родила. Она всегда была за естественную беременность», — подчеркнул отец Фриске.

Жанна Фриске узнала о своем недуге через несколько месяцев после родов. Она лечилась в элитных клиниках, но попытки врачей оказались тщетными. Артистка ушла из жизни в июне 2015 года, не дожив чуть меньше месяца до 41-го дня рождения.

Недавно коллега Жанны Анна Семенович рассказала, что исполнительница хита «Малинки» хотела родить второго ребенка. По словам певицы, Жанна и Дмитрий были так счастливы появлению сына Платона, что планировали еще одного наследника.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Семья Жанны Фриске опровергла многолетний слух о ее беременности через ЭКО
беременность фриске эко
Комментировать