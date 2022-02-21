Семья Жанны Фриске опровергла многолетний слух о ее беременности через ЭКО

, 21 февраля. Популярная певица Жанна Фриске при жизни говорила, что беременность была для нее долгожданной, но неожиданной. Вскоре поползли слухи об ЭКО. Даже после смерти исполнительницы семье приходится опровергать домыслы, циркулирующие вокруг ее имени.

После ухода знаменитости ее возлюбленный Дмитрий Шепелев написал книгу «Жанна» в помощь больным раком и их родных. В описании нет ни слова об ЭКО. Впрочем, это окончательно не закрыло тему.

Даже после смерти артистки возобновлялись слухи об ЭКО и его влиянии на здоровье знаменитости. Поговаривали, что именно эта процедура спровоцировала развитие онкологического заболевания у экс-солистки группы «Блестящие». Родные, устав от многолетнего слуха, вновь повторили: Жанна Фриске не делала ЭКО.

«Моя сестра не делала ЭКО», — написала сестра актрисы Наталья в Stories.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Не выдержал и отец знаменитой артистки Владимир Фриске. В последнем выпуске шоу «Ты не поверишь!» он опроверг слухи, что его дочь пошла на процедуру по искусственному оплодотворению.

«Меня больше всего бесит, когда эти гадости говорят. ЭКО Жанна никогда не делала. Если бы она делала ЭКО, то раньше бы родила. Она всегда была за естественную беременность», — подчеркнул отец Фриске.

Жанна Фриске узнала о своем недуге через несколько месяцев после родов. Она лечилась в элитных клиниках, но попытки врачей оказались тщетными. Артистка ушла из жизни в июне 2015 года, не дожив чуть меньше месяца до 41-го дня рождения.

Недавно коллега Жанны Анна Семенович рассказала, что исполнительница хита «Малинки» хотела родить второго ребенка. По словам певицы, Жанна и Дмитрий были так счастливы появлению сына Платона, что планировали еще одного наследника.