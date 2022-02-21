Бородай объяснил, почему Украина изматывает Донбасс обстрелами

Москва, 21 февраля. Украина на протяжении многих дней продолжает изматывать Донбасс артобстрелами, но не решается наступать из-за России. Об этом заявил председатель правления Союза добровольцев ЛДНР Александр Бородай.

Председатель считает, что Киев не решится на откровенную провокацию, так как в случае полномасштабного наступления Россия поддержит граждан ДНР и ЛНР. На территории республик находится немало русскоязычного населения с гражданством РФ — их Москва не оставит без помощи.

«На это рассчитывают и военнослужащие народных республик, и местные жители», — сказал глава организации.

Недавно Евросоюз подверг критике обстрелы Донбасса. В своем заявлении верховный представитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о недопустимости атаки гражданского населения на востоке Украины. По его словам, в этом случае не только нарушаются Минские соглашения, но и международные гуманитарные нормы.