Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 08:52
08:45
Общество
Синоптики предупредили о последствиях циклона «Франклин» в Петербурге
08:39
Общество
Лидеру «Любэ» Николаю Расторгуеву исполнилось 65 лет
08:37
Общество
Кустарники в Петербурге рискуют не дожить до весны из-за халатной уборки снега
08:37
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске опровергла многолетний слух о ее беременности через ЭКО
08:15
Политика
Бородай объяснил, почему Украина изматывает Донбасс обстрелами
08:13
Политика
FT: соглашение Путина и Си Цзиньпина обеспечило Москве «экономический спасательный круг»
08:05
Общество
Тибетский монах дал один совет, который поможет выжить в 2022 году
08:00
Общество
Депутат Соболев: «Запад втридорога будет поставлять газ оккупированной Германии»
07:59
Экономика
Пенсионную систему могут реформировать в России
07:51
Политика
Кулеба пожаловался на ущерб украинской экономике из-за заявлений о «вторжении»
Все новости

Бородай объяснил, почему Украина изматывает Донбасс обстрелами

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 08:39
Политика
Бородай объяснил, почему Украина изматывает Донбасс обстрелами
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 21 февраля. Украина на протяжении многих дней продолжает изматывать Донбасс артобстрелами, но не решается наступать из-за России. Об этом заявил председатель правления Союза добровольцев ЛДНР Александр Бородай.

Председатель считает, что Киев не решится на откровенную провокацию, так как в случае полномасштабного наступления Россия поддержит граждан ДНР и ЛНР. На территории республик находится немало русскоязычного населения с гражданством РФ — их Москва не оставит без помощи.

«На это рассчитывают и военнослужащие народных республик, и местные жители», — сказал глава организации.

Недавно Евросоюз подверг критике обстрелы Донбасса. В своем заявлении верховный представитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о недопустимости атаки гражданского населения на востоке Украины. По его словам, в этом случае не только нарушаются Минские соглашения, но и международные гуманитарные нормы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Бородай объяснил, почему Украина изматывает Донбасс обстрелами
украина евросоюз донбасс
Комментировать