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FT: соглашение Путина и Си Цзиньпина обеспечило Москве «экономический спасательный круг»

Политика
FT: соглашение Путина и Си Цзиньпина обеспечило Москве «экономический спасательный круг»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин заключил новый документ по стратегическому партнерству со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Благодаря этому глава России заручился «экономическим спасательным кругом», уверен автор материала для издания Foreign Policy.

Журналист подчеркнул, что Москва оказалась на пороге новых санкций, однако благодаря отношениям с Пекином Кремль может «смягчить» удар от возможных рестрикций западных стран. В то же время США в силах прибегнуть к вторичным мерам против КНР ради усиления влияния на страну, не исключил автор статьи.

В начале месяца Владимир Путин заявил, что Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений. По словам российского лидера, в условиях непростой международной обстановки Москва и Пекин выступают в роли стабилизаторов ситуации.

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Си Цзиньпин путин россия и китай
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