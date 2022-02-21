Тибетский монах дал один совет, который поможет выжить в 2022 году

Москва, 21 февраля. Начало нового года по буддистскому календарю традиционно ознаменуется предсказаниями. Совет для жителей России озвучил замглавы Буддийской традиционной сангхи по СЗФО лама Буда Бадмаев.

В прошлом году Бадмаев предсказал россиянам «жизнь в новой реальности». По его словам, именно этот период поможет многим переосмыслить свое существование и сделать определенные выводы. В результате пандемия коронавируса еще на год отложила свободное путешествие по миру, а жизнь людей, действительно, поменялась.

В 2022 году нужно быть еще более осторожным, уверен тибетский монах. По его словам, эти 12 месяцев также будут непростыми. Некоторым судьба даже уготовила смертельные испытания. Однако бдительность и спокойствие помогут справиться со всеми бедами. Бадмаев посоветовал обращать внимание на все, даже самые незначительные события, передает РИА Новости.

«Год, как само хищное животное, будет переменчивым, неоднозначным. Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть», — заявил Буда Бадмаев.

Больше всего многих людей страшат предсказания болгарской провидицы Ванги, которые изумительным образом сбывались. Так, предсказательница буквально «видела» трагедии, связанные с внезапной смертью, убийством или несчастным случаем. Она, например, заявила о смерти 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди за четыре месяца до трагических событий.