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Пенсионную систему могут реформировать в России

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 08:39
Экономика
Пенсионную систему могут реформировать в России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 21 февраля. Министерство труда и социальной защиты РФ разработал поправки к законам о пенсионном страховании. Согласно изменениям, управление средствами резерва Пенсионного фонда перейдет Федеральному казначейству.

Как пишет «Коммерсантъ», соответствующие поправки ведомство предложило внести в два федеральных закона — 111 и 56. Аналогичным образом ведомство предложило поступить с Резервом по обязательному пенсионному страхованию.

«Сейчас Минтруд предлагает поступить аналогичным образом (резерв по обязательному соцстрахованию Фонд социального страхования инициировал передать под управление казначейства) и с Резервом по обязательному пенсионному страхованию. Казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом осуществляет функции по управлению свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов», — указано в проекте федерального закона.

Ранее сообщалось, что в марте пожилым россиянам проиндексируют пенсии на 8,6%. Речь идет о повышении пенсий гражданам, которые получают выплаты по линии Министерства обороны РФ и правоохранительных органов.

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