Киев, 21 февраля. Объявления Вашингтона о неминуемом «вторжении» весьма негативно отражаются на экономике Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Киев никогда не думал, что президент США Джо Байден выступает за эскалацию. Однако Украина всегда с уважением и честностью относилась к своим партнерам.

«Мы были очень откровенны с нашими друзьями в США относительно того, что регулярные заявления о неизбежности войны наносят ущерб нашей экономике», — сказал глава МИД Украины.

Дипломат добавил, что в Белом доме услышали этот сигнал и пообещали выделить дополнительную помощь. Кроме того, ранее США уже выразили готовность представить Украине кредит на сумму до 1 миллиарда долларов.

Украина уже по уши погрязла в долгах и непонятно, каким образом страна собирается расплачиваться с ними. Еще один кредит на сумму 390 млн долларов для Киева недавно одобрили канадские власти.