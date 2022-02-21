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Кулеба пожаловался на ущерб украинской экономике из-за заявлений о «вторжении»
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Кулеба пожаловался на ущерб украинской экономике из-за заявлений о «вторжении»

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 08:40
Политика
Кулеба пожаловался на ущерб украинской экономике из-за заявлений о «вторжении»
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 21 февраля. Объявления Вашингтона о неминуемом «вторжении» весьма негативно отражаются на экономике Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CBS.

По его словам, Киев никогда не думал, что президент США Джо Байден выступает за эскалацию. Однако Украина всегда с уважением и честностью относилась к своим партнерам.

«Мы были очень откровенны с нашими друзьями в США относительно того, что регулярные заявления о неизбежности войны наносят ущерб нашей экономике», — сказал глава МИД Украины.

Дипломат добавил, что в Белом доме услышали этот сигнал и пообещали выделить дополнительную помощь. Кроме того, ранее США уже выразили готовность представить Украине кредит на сумму до 1 миллиарда долларов.

Украина уже по уши погрязла в долгах и непонятно, каким образом страна собирается расплачиваться с ними. Еще один кредит на сумму 390 млн долларов для Киева недавно одобрили канадские власти.

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