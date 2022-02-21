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Минпромторг отчитался о возможностях производства вакцин от коронавируса в России

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 07:46
Общество
Минпромторг отчитался о возможностях производства вакцин от коронавируса в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Россия способна выпускать до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год. Об этом заявил первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

Минздрав и РФПИ создают свою «потребность» в объемах вакцин на текущий год. Итоговую оценку должны предоставить к концу февраля. Больше всего в России выпускают «Спутник Лайт» – 1,3 миллиарда доз и «Спутник V» – 600 миллионов. На остальных приходится по 100 миллионов, пишет газета «Известия».

Осьмаков указал, что в России начинается снижаться спрос на вакцинацию. Это связано с распространением омикрон-штамма. Новую мутацию переносят в легкой форме и, следовательно, считают ее менее опасной. В регионах хватает препаратов для профилактики коронавируса, поэтому темпы их производства снижены.

Ученые обнаружили минимум три варианта рекомбинации «Омикрона» и «Дельты». Гибриды, получившие название «Дельтакрон», могут иметь низкую жизнеспособность, а значит существующие прививки способны создать надежную защиту от мутаций.

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