Добровольцы из Крыма приехали на помощь жителям Донбасса

Донецк, 21 февраля. Группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Они намерены защитить права граждан на самоопределение, заявил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. По их словам, Донбасс сейчас подвергается большому давлению и масштабным обстрелам со стороны ВСУ. Особенно это видно по событиям последних дней. Козенко уверен, что именно сейчас ситуация обострилась максимально, передает РИА Новости.

«Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение», — подчеркнул Козенко.

В последние дни территории Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны Украины. Народная милиция информировала, что только за воскресенье ВСУ нарушили режим тишины больше 60 раз.