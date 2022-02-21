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Новость о разводе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной напугала поклонников звездной пары

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 07:36
Шоу-бизнес
Новость о разводе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной напугала поклонников звездной пары
instagram.com  /  @influesii

Москва, 21 февраля. Блогер Дилара Зинатуллина сообщила о разводе с известным рэпером Моргенштерном. Девушка опубликовала романтическое фото с супругом, но сопроводила снимок провокационной подписью.

На днях эпатажный музыкант отпраздновал 24-й день рождения. Праздник он провел вместе с любимой женой. Пара устроила пикник на пляже, прихватив закуски и бутылку изысканного алкогольного напитка. Супруги выглядели очень счастливыми, но неоднозначное сообщение Зинатуллиной встревожило поклонников.

«Записали фит. Мы разводимся», — написала блогер под снимком.

Многие фанаты звездной пары восприняли слова знаменитости серьезно. Интернет-пользователи потребовали объяснений от супруги Моргенштерна.

«Полгода после свадьбы прошло... Хайпите?»;

«Она с ним из-за денег, я так и знала»;

«Какой еще развод?»;

«Запрещаю вам разводиться, вы лучшая пара которую я знаю!» — написали фолловеры в комментариях под фотографией.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились в конце августа прошлого года. Пара была вместе несколько лет до бракосочетания, однако во время их отношений была пауза. Разрыв был связан с нежеланием девушки смириться с открытыми отношениями, которые ей предложил Моргенштерн. Через некоторое время музыкант осознал ошибку и вернулся к возлюбленной.

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развод моргенштерн Зинатуллина
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