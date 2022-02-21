Депутат Жуков назвал Валиеву номером один в фигурном катании

Москва, 21 февраля. Депутат Государственной думы России Александр Жуков считает, что Олимпийские игры прошли прекрасно. Больше всего его впечатлило выступление 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Парламентарий убежден, что допинг-скандал не затмит превосходное выступление российских фигуристов. Он с большим наслаждением смотрел за прокатом спортсменов.

«Отмечу потрясающее катание Валиевой в командных соревнованиях. Я считаю, что на сегодняшний день она номер один в фигурном катании. Эта история ее не сломает», — указал Жуков в программе «Есть Тема!» на «Матч ТВ».

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире по фигурному катанию. Однако личные соревнования она провалила, став четвертой. После командника решался вопрос о допуске спортсменки к личным соревнованиям из-за допинг-скандала. Спортивный арбитражный суд принял сторону ученицы Этери Тутберидзе.