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Депутат Жуков назвал Валиеву номером один в фигурном катании

Спорт
Депутат Жуков назвал Валиеву номером один в фигурном катании
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Москва, 21 февраля. Депутат Государственной думы России Александр Жуков считает, что Олимпийские игры прошли прекрасно. Больше всего его впечатлило выступление 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Парламентарий убежден, что допинг-скандал не затмит превосходное выступление российских фигуристов. Он с большим наслаждением смотрел за прокатом спортсменов.

«Отмечу потрясающее катание Валиевой в командных соревнованиях. Я считаю, что на сегодняшний день она номер один в фигурном катании. Эта история ее не сломает», — указал Жуков в программе «Есть Тема!» на «Матч ТВ».

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире по фигурному катанию. Однако личные соревнования она провалила, став четвертой. После командника решался вопрос о допуске спортсменки к личным соревнованиям из-за допинг-скандала. Спортивный арбитражный суд принял сторону ученицы Этери Тутберидзе.

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жуков валиева фигурное катание
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