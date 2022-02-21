Председатель ЕК Ляйен пообещала «ударить» Россию по «самому слабому месту»

Брюссель, 21 февраля. Запад готов ударить экономическими санкциями по «самому слабому месту» России в случае «вторжения» на Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик пообещала новый виток ограничений, которые якобы способны подорвать модернизацию и развитие экономики России. По ее словам, страна «будет практически отрезана от международных финансовых рынков».

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России», — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК не уточнила, имеет ли она ввиду отключение России от SWIFT. Кроме того, она заявила, что экономические ограничения затронут «все производимые товары», которые невозможно заменить.

Ранее глава ЕК уже делала заявления подобного характера. Она угрожала санкциями, которые затронут энергетический сектор и высокие технологии. Однако Россия не воспринимает эти слова всерьез. Во-первых, экономика страны за восемь лет рестрикций приспособилась функционировать в условиях ограничений, а во-вторых никакого нападения Москва не планирует.