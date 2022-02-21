Испания и Греция возглавили рейтинг стран Европы по уровню безработицы

Москва, 21 февраля. Самую низкую безработицу в Европе в конце 2021 года зафиксировали в Испании, Греции и Чехии. А вот Россия за год переместилась с 18-го на 10-е место.

Аналитики РИА Новости подготовили второй ежегодный рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы, согласно которому в конце 2021 года самый низкий уровень наблюдался в Чехии, где доля людей, ищущих работу, составляет 2,2%.

Также достаточно низкая безработица наблюдается в Польше, Германии и на Мальте, где она не превышает 3,5%. Еще в четырех странах Европы безработица находится в диапазоне 3,6-3,8%.

Эксперты отмечают, что в России ситуация с безработицей складывалась в последние годы достаточно благоприятно. Так, на начало 2020 года она опустилась до исторического минимума в 4,6%.

В 2021 году из-за пандемии безработица в России составила 4,3%. Благодаря хорошей динамике безработицы наша страна в рейтинге стран Европы за год переместилась с 18-го места на 10-е.

Президент России Владимир Путин в конце января заявил, что в стране сейчас фиксируется минимальный уровень безработицы. До пандемии ее уровень находился в пределах 4,5%-4,6%.