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Однокурсница Евгении Брик сообщила, что актриса с юности боялась заболеть раком

Шоу-бизнес
Однокурсница Евгении Брик сообщила, что актриса с юности боялась заболеть раком
instagram.com  /  @evgeniabrik

Москва, 21 февраля. Однокурсница актрисы Евгении Брик Мария Чернова рассказала о переживаниях кинодивы, которые преследовали ее с юности. Больше всего звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» боялась заболеть раком.

Однокурсница Брик рассказала, что следила за жизнью знаменитости и радовалась ее успехам. При общении звезда не давала никакого намека, который бы навел на мысль, что артистка страдает от онкологического заболевания. По словам Черновой, кинодива всегда была на позитиве.

При этом Евгения Брик тревожилась на тему рака. Она с юности боялась этого страшного недуга и принимала все меры, чтобы избежать болезни.

«Женя очень боялась именно рака. От этого недуга умерли ее дедушка и папа, поэтому, конечно, она опасалась», — указала Мария Чернова в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Новость о смерти Евгении Брик стала шокирующим известием для поклонников и коллег знаменитости. Кинодива на протяжении нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Однако о своем недуге никому не говорила.

Евгении Брик не стало 10 февраля, ей было 40 лет. Актриса умерла в Соединенных Штатах, где последние несколько лет жила вместе с семьей. Церемония прощания со знаменитостью состоялась там же.

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рак смерть евгения брик
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