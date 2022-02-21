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США разработали пакет экономических санкций в отношении российских банков

Политика
США разработали пакет экономических санкций в отношении российских банков
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 21 февраля. Администрация президента США может ввести санкции, которые запретят американским банкам обрабатывать трансакции для крупных кредитных организаций РФ. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Данные меры рассматриваются как атака на российскую экономику. По мнению американских законодателей, разрыв «корреспондентских» отношений между банками РФ и США нанесет серьезный ущерб Москве, так как составляет основу глобальных денежных потоков.

Ранее Вашингтон заявлял, что в случае «вторжения» на Украину последует незамедлительный санкционный ответ от США и европейских партнеров. При этом представитель Белого дома Далип Сингх подчеркнул, что рестрикции не коснутся возможности экспорта энергоносителей.

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