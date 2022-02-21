Портал «АвтоВзгляд» перечислил основные фразы продавцов-обманщиков машин

Москва, 21 февраля. Россияне продолжают сталкиваться с обманом на вторичном авторынке. Какие фразы способны выдать недобросовестного продавца, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Водителям рекомендуют обратить внимание на фразу о владельце транспорта. Если продавец акцентирует внимание, что не он разместил объявление, а действует по просьбе друга или родственника, покупателю следует задуматься. Возможно, он имеет дело с перекупщиком.

Кроме того, задуматься можно в том случае, если продавец говорит о внесении задатка. Порядочные продавцы, к которым приезжает несколько покупателей в день, так поступать не будут.

«Помимо вас, авто едут смотреть еще сто человек. Таким ненавязчивым образом продавец в ходе телефонного разговора намекает клиенту на внесение задатка — крошечного, чисто символического. Но те, кто тянут из кошелька деньги еще до осмотра автомобиля, по определению не могут быть честными продавцами», — предупредили эксперты.

Иногда встречаются объявления о том, что машина несколько лет не требовала ремонта. Не исключено, что продавец пытается скрыть ряд дефектов под такой бравадой. Нередко мошенники указывают маленькие цифры на одометре, отмечая, что транспортом пользовались редко. Но сегодня есть ряд способов узнать реальный пробег.

В России стали пользоваться популярностью подержанные машины класса люкс. За прошлый год реализация дорогих автомобилей выросла почти на 25%. Самыми востребованными стали Bentley, Maserati и Rolls-Royce.