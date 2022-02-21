Экс-аналитик ЦРУ Биби провел аналогию между истерией о «вторжении» и кануном Первой мировой

Вашингтон, 21 февраля. Нагнетание США истерии вокруг «вторжения» на Украину очень похоже с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда такие же ошибочные действия наблюдались со стороны Германии. Таким мнением в статье для журнала National Interest поделился бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.

По словам эксперта, президент США Джо Байден перенял те же методы, что применяли в начале XX века в Германской и Британской империях. Москва считает размещение российских войск на своей территории способом защититься от НАТО, а Вашингтон увидел в этом «угрозу», напомнил Биби. При этом, продолжил специалист, Запад тиражирует абсолютно не аргументируемую и бездоказательную информацию.

Бывший аналитик ЦРУ призвал задуматься о реалиях «с критической точки зрения», ведь нагнетание истерии в своем время закончилось Первой мировой войной. В качестве наглядного примера он процитировал речь президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта, которую он произнес в 1904 году.

«"Кайзер Вильгельм II считает, что англичане планируют напасть на него и уничтожить его флот… На самом деле англичане не питают таких намерений, но сами панически боятся, что кайзер тайно намеревается… уничтожить их флот и стереть Британскую империю с лица Земли". Как заметил он, "это был наиболее забавный случай, когда взаимное недоверие и страх привели два народа на грань войны"», — процитировал политика Биби.

Накануне президент США Джо Байден вновь заявил о возможном «вторжении» на Украину. Со слов хозяина Белого дома, он владеет «некоторой информацией», согласно которой РФ проводит операции под чужим флагом. Москва неоднократно опровергала обвинения Запада о намерении вмешаться во внутренние дела Украины, подчеркивая, что Россия не представляет угрозы для других стран.