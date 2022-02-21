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Посол США Салливан предупредил о возможных сбоях в работе посольства в Москве

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 07:12
Политика
Посол США Салливан предупредил о возможных сбоях в работе посольства в Москве
wikipedia.org  /  OPCW / CC BY 2.0

Москва, 21 февраля. Комментируя ответные меры России по высылке дипломатов, посол США в Москве Джон Салливан констатировал, что если все продолжится в том же духе, то у американской дипмиссии возникнут трудности в работе.

Дипломат отметил, что в посольстве наступила гробовая тишина и даже появились незанятые этажи. Наибольшие опасения Салливана связаны с отказом в получении виз для рабочих, которые поддерживают инфраструктуру здания, например функционирование лифтов, генераторов и водяных насосов.

«Если российские власти продолжат высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать», — сказал Салливан в интервью газете Politico.

Недавно Россия объявила о высылке посла США Барта Гормана из России. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, этот шаг стал ответной мерой на провокации с американской стороны.

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