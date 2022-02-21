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Стоимость долгосрочной аренды жилья стагнировала в России

Экономика
Стоимость долгосрочной аренды жилья стагнировала в России
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Москва, 21 февраля. Растущий объем предложения квартир в долгосрочную аренду и ограниченный спрос на них позволили зафиксировать цены на рынке. ОБ этом сообщил «Коммерсантъ».

Участники рынка не видят предпосылок для изменения тренда. Основными причинами стали ограниченная покупательная способность населения. Кроме того, некоторые переоцененные варианты к лету могут даже подешеветь, а вот осенью рынок окажется под влиянием сезонного оживления и роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ситуация в целом остается стабильной, так как на рынке нет выраженного притока или оттока арендаторов. Одновременно предложение квартир в аренду постепенно пополняется за счет появления на рынке инвестиционного жилья.

Ранее сообщалось, что аренда жилья на горнолыжных курортах повысилась на 13%. Кроме того, спрос на отдых вырос суммарно на 15%. Согласно статистике, россияне в этом сезоне тратят на 7% больше, чем в прошлом.

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