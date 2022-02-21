День Захарии Серповидца: почему 21 февраля нужно завешать «проклятые» зеркала

Москва, 21 февраля. Православные верующие 21 февраля вспоминают ветхозаветного пророка Захария, в народе же этот день получил название Захарий-Серповидец. По традиции, люди соблюдают определенные правила и обычаи в этот день.

На Руси 21 февраля было принято точить серпы и ножи. Если не полениться и сделать это, то, согласно приметам, весь год будет сопутствовать удача и богатство. Кроме того, в этот день лучше решать дела, связанные с личной жизнью. Например, можно сделать предложение руки и сердца, сыграть свадьбу или начать новые отношения. Для всех этих событий 21 февраля является успешным.

Однако на Захария-Серповидеца не рекомендуется ложиться под нож — лучше перенести все операции и хирургические вмешательства на другой день. Рекомендуется отложить поход к врачу, даже к стоматологу.

Также в этот день нельзя смотреться в зеркало. Для избежания случайного взгляда лучше завесить его плотной тканью. Согласно преданиям, 21 февраля «проклятое» зеркало поглотит всю красоту. На Руси настоящие красавицы «проглядывали» свою приятную внешность, если любовались на свое отражение. Опасно смотреться в зеркало вдвоем — можно накликать беду на самого неудачливого. Если верить обычаям, то одного полюбят, а другой станет несчастным на всю жизнь.

Обычно по поведению животных верующие предсказывали погоду. Они считали, что если в этот день собака катается по снегу, то скоро придет тепло. А если звери чересчур энергичны, то стоит ожидать похолодания.

Однако современные люди все же привыкли доверять в вопросе прогнозов специалистам. Так, недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве будет достаточно «скучная погода». Столбики термометров будут варьироваться в диапазоне двух-пяти градусов тепла, ожидается также мокрый снег и дождь.