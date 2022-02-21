Джен Псаки снова отметилась вбросом о «надвигающемся вторжении» на Украину

Вашингтон, 21 февраля. Администрация США продолжает безосновательно муссировать тему обострения на Украине, пытаясь притянуть в конфликт Россию. Об этом свидетельствует очередное заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Из ее сообщения следует, что Вашингтон решил подхватить уже несбывшиеся «прогнозы» западных таблоидов о «полномасштабном вторжении» на Украину. При этом многократные заявления России об абсурдности и бездоказательности подобных нападок в свой адрес США откровенно игнорируют.

«В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время», — указано в сообщении Псаки, которое распространил Белый дом.

По уже сложившейся традиции, представитель администрации Соединенных Штатов не сочла нужным подкрепить столь громкие обвинения хоть какими-то доказательствами. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва допускает, что инициированная Западом истерия нужна для прикрытия линии киевского режима на саботаж минских договоренностей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что истерика Белого дома весьма показательна. По словам дипломата, «англосаксы» привыкли решать собственные проблемы путем провокаций и дезинформации.