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Мбаппе рассматривает продолжение карьеры в «ПСЖ» на определенных условиях
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Мбаппе рассматривает продолжение карьеры в «ПСЖ» на определенных условиях

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 06:45
Спорт
Мбаппе рассматривает продолжение карьеры в «ПСЖ» на определенных условиях
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Париж, 21 февраля. Звезда французского футбола и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов остаться в своей нынешней команде, если руководство пересмотрит политику клуба, пишет L Equipe.

Футболист хочет быть главной звездой в клубе. Однако подписание возрастных футболистов ставит под сомнение приоритеты команды, на которые возлагает надежды Мбаппе и его окружение. Привлечение игрока к важным решениям в следующем межсезонье могло бы убедить его остаться в составе парижан.

Кроме того, француз недоволен привилегиями некоторых южноамериканских игроков, которые позволяют себе нарушение дисциплины. Среди них отмечается опоздание на тренировки и неподобающее поведение. По этой причине Мбаппе сомневается, что нынешние боссы «ПСЖ» и главный тренер клуба Маурисио Почеттино могут придерживаться высоких игровых и организационных стандартов.

Неровные выступления мирового гранда в различных турнирах также вызывают много вопросов. Например, в начале февраля клуб покинул розыгрыш Кубка Франции, уступив «Ницце».

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