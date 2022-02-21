Мбаппе рассматривает продолжение карьеры в «ПСЖ» на определенных условиях

Париж, 21 февраля. Звезда французского футбола и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов остаться в своей нынешней команде, если руководство пересмотрит политику клуба, пишет L Equipe.

Футболист хочет быть главной звездой в клубе. Однако подписание возрастных футболистов ставит под сомнение приоритеты команды, на которые возлагает надежды Мбаппе и его окружение. Привлечение игрока к важным решениям в следующем межсезонье могло бы убедить его остаться в составе парижан.

Кроме того, француз недоволен привилегиями некоторых южноамериканских игроков, которые позволяют себе нарушение дисциплины. Среди них отмечается опоздание на тренировки и неподобающее поведение. По этой причине Мбаппе сомневается, что нынешние боссы «ПСЖ» и главный тренер клуба Маурисио Почеттино могут придерживаться высоких игровых и организационных стандартов.

Неровные выступления мирового гранда в различных турнирах также вызывают много вопросов. Например, в начале февраля клуб покинул розыгрыш Кубка Франции, уступив «Ницце».