График поездок Байдена изменили дважды за день по семейным обстоятельствам

Вашингтон, 21 февраля. График президента США Джо Байдена в воскресенье был во второй раз за день пересмотрен из-за семейных обстоятельств. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что в понедельник президент останется в Белом доме и будет следить за ситуацией на Украине. Однако позднее планы были пересмотрены и Байден намеревался отправиться в Уилмингтон, где находится его дом, но снова передумал.

«Имели место связанные с семьей президент обстоятельства, из-за которых он должен был отправиться в Уилмингтон (штат Делавэр) сегодня вечером, однако он больше не намерен ехать и останется сегодня вечером в Вашингтоне»,— говорится в сообщении сотрудника Белого дома.

Ранее стало известно, что заявления президента США Джо Байдена нанесли огромный вред экономике Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Илья Кива.