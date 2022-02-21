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График поездок Байдена изменили дважды за день по семейным обстоятельствам

Политика
График поездок Байдена изменили дважды за день по семейным обстоятельствам
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 февраля. График президента США Джо Байдена в воскресенье был во второй раз за день пересмотрен из-за семейных обстоятельств. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что в понедельник президент останется в Белом доме и будет следить за ситуацией на Украине. Однако позднее планы были пересмотрены и Байден намеревался отправиться в Уилмингтон, где находится его дом, но снова передумал.

«Имели место связанные с семьей президент обстоятельства, из-за которых он должен был отправиться в Уилмингтон (штат Делавэр) сегодня вечером, однако он больше не намерен ехать и останется сегодня вечером в Вашингтоне»,— говорится в сообщении сотрудника Белого дома.

Ранее стало известно, что заявления президента США Джо Байдена нанесли огромный вред экономике Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Илья Кива.

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