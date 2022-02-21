Врач Руженцова: перенесшие COVID-19 рискуют заразиться вновь при наличии иммунитета

Москва, 21 февраля. Иммунитет у переболевших COVID-19 пациентов не гарантирует отсутствие повторного инфицирования. Такое заявление сделала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Ученый отметила, что для должной защиты от нового заболевания людям нужно проходить вакцинацию. По словам Руженцовой, переболевшим COVID-19 необходимо привиться в период от полугода до 12 месяцев после болезни.

«Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации», — заявила ученый в беседе с «Российской газетой».

В начале февраля в России дали старт клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса. Препарат создан специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи.