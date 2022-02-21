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Молодые ученые из Нового Уренгоя испекли самый пышный хлеб

Общество
Молодые ученые из Нового Уренгоя испекли самый пышный хлеб
wikipedia.org  /  CC BY 4.0

Новый Уренгой, 21 февраля. Фестиваль науки состоялся в Новом Уренгое. Во время мероприятия молодые ученые провели более 100 экспериментов. Среди них — приготовление самого пышного хлеба, рассказали в администрации города.

Традиционный праздник в этот раз прошел в онлайн-формате и привлек к участию школьников и дошкольников Нового Уренгоя. Дети активно представляли свои идеи, рассказывали о нестандартных опытах, проведенных на базе детской экологической станции и на площадках учебных заведений, сообщает «Север Пресс».

«Исследователи представили вниманию экспертов более 120 работ. 27 авторов лучших проектов защитят Новый Уренгой на региональных этапах всероссийских конкурсов "Я – исследователь" и "Тропой открытий Владимира Вернадского"», — отметили в администрации.

Юные экспериментаторы смогли с помощью своих знаний создать самый пышный и мягкий хлеб, который они только пробовали. Кроме того, участники узнали влияние реагентов на растения и обувь, изучили географию сказок.

Недавно исследователи Ямала решили поучаствовать в организации онлайн-путешествия белого медведя по России. Они сделали снимки самого привлекательного места региона и отправили на конкурс, который организовывает национальный парк «Русская Арктика».

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ученые наука новый уренгой
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