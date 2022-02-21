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Фанаты «Лидса» выстрелили из ракетницы в голову игроку «МЮ» за забитый гол

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 06:23
Спорт
Фанаты «Лидса» выстрелили из ракетницы в голову игроку «МЮ» за забитый гол
кадр из видео

Лидс, 21 февраля. Болельщики британского «Лидса» подстрелили из ракетницы двух игроков «Манчестер Юнайтед», попав одному из футболистов в голову. По факту произошедшего Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование.

Накануне «Лидс» проводил домашний матч против «МЮ», в котором хозяева уступили со счетом 2:4. Когда хавбек манкунианцев Фред забил третий гол в ворота соперников, с трибун «Элланд Роуд» в бразильца и Энтони Элангу попали из ракетницы. Второму игроку снаряд угодил прямо в голову, в результате чего футболисту понадобилась врачебная помощь.

FA после встречи двух команд подтвердила, что знает об этих инцидентах. Сейчас специалисты разбираются в произошедшем, поддерживая контакты с правоохранителями Западного Йоркшира.

В конце января произошла трагедия в преддверии матча Кубка Африки по футболу в Камеруне. Перед встречей двух сборных случилась давка болельщиков, жертвами которой стали минимум семь человек.

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