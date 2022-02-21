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Бастрыкин поделился подробностями ДНК-экспертизы останков семьи Романовых

Общество
Бастрыкин поделился подробностями ДНК-экспертизы останков семьи Романовых
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 21 февраля. ДНК-экспертиза позволила установить почти полную принадлежность останков членов семьи Романовых, найденных под Екатеринбургом. Исследование провели сотрудники СК России.

Специалисты сравнили костные фрагменты останков N4, идентифицированных, как Николай Романов, с биологическими образцами, которые были получены от останков Александра II.

«Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988 процента, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II», — заявил председатель СК России Александр Бастрыкин в беседе с «Российской газетой».

После этого останки сравнили с генетическим профилем из крови, взятой с рубашки Николая II из Эрмитажа. Отдельно было проведено исследование по мужской линии Романовых, что позволило выделить образец ДНК из биологических тканей — крови, изъятых с предметов одежды Александра II.

«В данном случае эксперты убедились в уникальности этого профиля и сделали вывод о близком кровном родстве между его носителем и профилем из останков, которые мы определили как принадлежащие Николаю II», — добавил глава СК России.

Таким способом были подтверждены генетические признаки всех 11 человек, семь из которых образуют семейную группу. Еще четверо относятся к отдельным лицам, которые никак не связаны между собой родством. В семейную группу включены мужчина, пять женщин и подросток мужского пола.

В конце января на Первом канале стартовала премьера документального фильма «Дело Романовых. Следствием установлено…». Кинолента посвящена расследованию убийства царской семьи.

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