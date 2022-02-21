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Минцифры поддержало введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

Общество
Минцифры поддержало введение оборотных штрафов за утечку персональных данных
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 21 февраля. Утечка персональных данных в ближайшем будущем будет наказываться по закону. Оборотные штрафы планируют ввести для операторов личных сведений, отметили в Минцифры.

Поправки в законодательство уже разрабатывают на федеральном уровне. Предложения о введении санкций рассматривались недавно на круглом столе в Совете Федерации, сообщают «Ведомости». Инициативу законодателей, которая поспособствует снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных, уже поддержали в Минцифры.

«Предложение ввести оборотные штрафы для операторов персональных данных за их утечки обсуждалось 17 февраля на круглом столе в Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере оборота ПД ... Один из участников круглого стола сообщил о разработке поправок в законодательство, вводящих оборотные штрафы для операторов ПД за их утечки», — сообщают «Ведомости».

Проблема является актуальной из-за халатности, которую нередко проявляют сотрудники банков и других организаций в отношении персональных данных граждан. Безнаказанность в этом вопросе только плодит количество таких инцидентов.

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штрафы персональные данные поправки
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