Минэкономразвития призвало пересмотреть прогноз темпов роста ВВП в текущем году

Москва, 21 февраля. Минэкономразвития России предложило понизить ожидания темпов увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году. Об этом сообщили близкие к правительству чиновники, знакомые с прогнозом ведомства.

Так, по мнению представителей Минэкономразвития России, рост ВВП в стране в текущем году составит 2,8% вместо ожидаемых ранее 3%. Соответствующее предложение по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы ведомство уже направило в адрес правительства и администрации президента, передают «Ведомости».

Согласно официальной оценке ведомства, в сентябре прошлого года ожидалось, что увеличение ВВП составит 3%. Однако из-за более высоких темпов роста показателей Минэкономразвития приняло решение пересмотреть прогноз. Как отметил источник, переоценка не была вызвана ухудшением роста российской экономики. При этом новый прогноз уже обсуждался с президентом страны Владимиром Путиным во время совещания по экономическим вопросам.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года вложения в российскую экономику увеличились на 6%. Этому послужил в первую очередь подъем инвестиционной активности к концу 2021 года.