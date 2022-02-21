Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 07:19
07:16
Политика
США разработали пакет экономических санкций в отношении российских банков
07:16
Общество
Портал «АвтоВзгляд» перечислил основные фразы продавцов-обманщиков машин
07:12
Политика
Экс-аналитик ЦРУ Биби провел аналогию между истерией о «вторжении» и кануном Первой мировой
07:12
Политика
Посол США Салливан предупредил о возможных сбоях в работе посольства в Москве
07:08
Экономика
Стоимость долгосрочной аренды жилья стагнировала в России
07:05
Общество
День Захарии Серповидца: почему 21 февраля нужно завешать «проклятые» зеркала
07:00
Общество
Роспотребнадзор: риск инфаркта повышается на 63% после COVID-19
06:55
Политика
Джен Псаки снова отметилась вбросом о «надвигающемся вторжении» на Украину
06:54
Общество
Власти Хабаровского края готовы принять беженцев из Донбасса
06:45
Спорт
Мбаппе рассматривает продолжение карьеры в «ПСЖ» на определенных условиях
Все новости

Минэкономразвития призвало пересмотреть прогноз темпов роста ВВП в текущем году

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 06:02
Экономика
Минэкономразвития призвало пересмотреть прогноз темпов роста ВВП в текущем году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Минэкономразвития России предложило понизить ожидания темпов увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году. Об этом сообщили близкие к правительству чиновники, знакомые с прогнозом ведомства.

Так, по мнению представителей Минэкономразвития России, рост ВВП в стране в текущем году составит 2,8% вместо ожидаемых ранее 3%. Соответствующее предложение по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы ведомство уже направило в адрес правительства и администрации президента, передают «Ведомости».

Согласно официальной оценке ведомства, в сентябре прошлого года ожидалось, что увеличение ВВП составит 3%. Однако из-за более высоких темпов роста показателей Минэкономразвития приняло решение пересмотреть прогноз. Как отметил источник, переоценка не была вызвана ухудшением роста российской экономики. При этом новый прогноз уже обсуждался с президентом страны Владимиром Путиным во время совещания по экономическим вопросам.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года вложения в российскую экономику увеличились на 6%. Этому послужил в первую очередь подъем инвестиционной активности к концу 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минэкономразвития призвало пересмотреть прогноз темпов роста ВВП в текущем году
экономика минэкономразвития ввп
Комментировать