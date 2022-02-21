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Погоня за пьяным водителем в Уссурийске закончилась стрельбой

Происшествия
Погоня за пьяным водителем в Уссурийске закончилась стрельбой
pixabay.com

Уссурийск, 21 февраля. Правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя, который пытался уйти от полицейской погони. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Сотрудники ДПС заметили автомобиль Ssang Yong Rexton, который передвигался с нарушениями правил дорожного движения. Полицейские попытались остановить водителя, однако он ускорил ход и попытался скрыться. В ходе преследования сотрудниками правоохранительных органов было принято решение открыть стрельбу из табельного оружия по колесам иномарки.

«Полицейские приняли решение применить табельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам автомобиля. В районе улицы Комарова нарушителя остановили», — отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Похожая ситуация некоторое время назад произошла в Тосненском районе Ленинградской области. На автомобильной дороге федерального значения М-10 грузовой автомобиль пытался уйти от полиции.

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приморье полиция водитель уссурийск стрельба по колесам
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