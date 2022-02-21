Advance озвучил две причины, по которым Байдену выгодна «война и мир» на Украине

Загреб, 21 февраля. США ожидают, что в ближайшие дни на территории Донбасса развернутся боевые действия на грани «войны и мира». Авторы хорватского издания Advance назвали две причины, почему Вашингтону выгодны эти события.

Недавно российская сторона заявила, что войска страны возвращаются в места постоянной дислокации после учений «Союзная решимость — 2022», которые проходили совместно с Белоруссией. Однако Вашингтон испугался, что после этого не сможет вменять Москве мнимое намерение «вторгнуться» на территорию Украины и поэтому во всеуслышание заявил о неверии в объявление России. Американский президент Джо Байден даже говорил, что РФ якобы наоборот «стягивает» новые силы на границу и «готовит» нападение.

Авторы хорватского издания выдвигают причины, по которым Байдену не выгодна деэскалация на территории Украины. Во-первых, нынешний кризис на Украине соответствует американским геополитическим интересам. США, которые давно и активно расширяют НАТО на восток, намереваются «раскинуть свои щупальца по всему миру». А без противостояния на Украине этот маневр Белому дому вряд ли удастся.

Во-вторых, Вашингтон хочет дискредитировать своего основного соперника в лице Москвы на мировой арене. Для этого американские СМИ вбрасывают новости, которые демонизируют РФ в глазах общественности. Конфликт на Украине становится важным элементом в этой информационной войне.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что США и Европа не призывают Украину к сдержанности и аккуратности в вопросе Донбасса. По его словам, эту позицию в условиях войны сложно назвать адекватной.