Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 07:19
07:16
Политика
США разработали пакет экономических санкций в отношении российских банков
07:16
Общество
Портал «АвтоВзгляд» перечислил основные фразы продавцов-обманщиков машин
07:12
Политика
Экс-аналитик ЦРУ Биби провел аналогию между истерией о «вторжении» и кануном Первой мировой
07:12
Политика
Посол США Салливан предупредил о возможных сбоях в работе посольства в Москве
07:08
Экономика
Стоимость долгосрочной аренды жилья стагнировала в России
07:05
Общество
День Захарии Серповидца: почему 21 февраля нужно завешать «проклятые» зеркала
07:00
Общество
Роспотребнадзор: риск инфаркта повышается на 63% после COVID-19
06:55
Политика
Джен Псаки снова отметилась вбросом о «надвигающемся вторжении» на Украину
06:54
Общество
Власти Хабаровского края готовы принять беженцев из Донбасса
06:45
Спорт
Мбаппе рассматривает продолжение карьеры в «ПСЖ» на определенных условиях
Все новости

Цискаридзе раскритиковал выступление Зудиной в новом выпуске «Танцев со звездами»

Шоу-бизнес
Цискаридзе раскритиковал выступление Зудиной в новом выпуске «Танцев со звездами»
Prt Scr youtube.com  /  @ещёнепознер

Москва, 21 февраля. Настоящим ударом для участницы шоу «Танцы со звездами» Марины Зудиной стала судейская оценка артиста балета и педагога Николая Цискаридзе после ее выступления в паре с Максимом Петровым.

По мнению Николая Максимовича, пару подвели технические ошибки актрисы. При этом народный артист России попытался подбодрить неопытную танцовщицу, сказав, что начинать с нуля для непрофессионалов всегда является делом сложным.

«В данной ситуации, к сожалению, со стороны Марины было допущено огромное количество неточностей ритмических. Конечно, профессиональному артисту, который танцует рядом… Он все равно попадает, и он пытается помочь всеми возможными способами, но это очень тяжело сделать... Я прекрасно понимаю Марину, какой организм испытывает стресс. Это огромный объем, который взваливается на наших звезд-участников, но к сожалению такие правила», — сказал Цискаридзе.

Педагог недавно раскрыл несколько моментов из закулисья шоу «Танцы со звездами». Так, он заявил, что хотел бы отказаться от судейства, чтобы стать ведущим проекта.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Цискаридзе раскритиковал выступление Зудиной в новом выпуске «Танцев со звездами»
цискаридзе танцы со звездами зудина
Комментировать