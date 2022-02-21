Цискаридзе раскритиковал выступление Зудиной в новом выпуске «Танцев со звездами»

Москва, 21 февраля. Настоящим ударом для участницы шоу «Танцы со звездами» Марины Зудиной стала судейская оценка артиста балета и педагога Николая Цискаридзе после ее выступления в паре с Максимом Петровым.

По мнению Николая Максимовича, пару подвели технические ошибки актрисы. При этом народный артист России попытался подбодрить неопытную танцовщицу, сказав, что начинать с нуля для непрофессионалов всегда является делом сложным.

«В данной ситуации, к сожалению, со стороны Марины было допущено огромное количество неточностей ритмических. Конечно, профессиональному артисту, который танцует рядом… Он все равно попадает, и он пытается помочь всеми возможными способами, но это очень тяжело сделать... Я прекрасно понимаю Марину, какой организм испытывает стресс. Это огромный объем, который взваливается на наших звезд-участников, но к сожалению такие правила», — сказал Цискаридзе.

Педагог недавно раскрыл несколько моментов из закулисья шоу «Танцы со звездами». Так, он заявил, что хотел бы отказаться от судейства, чтобы стать ведущим проекта.