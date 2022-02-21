Симоньян довела Соловьева до слез словами о геноциде

Москва, 21 февраля. Очередной выпуск общественно-политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» запомнился слезами ведущего. Пламенная речь главного редактора RT Маргариты Симоньян заставила Владимира Соловьева расчувствоваться.

Темой эфира стал злободневный вопрос геноцида в Донбассе. Так определил происходящее в ЛДНР президент России Владимир Путин, хотя Запад категорически не признает это мнение.

Одним из экспертных гостей ток-шоу стала Симоньян. Она рассказала, что знает об ужасах геноцида от прабабушки, которой выпала доля пережить такое испытание.

Журналистка отметила, что Соединенные Штаты по сей день отрицают геноцид армян в Османской империи, где за считанные дни 1,5 миллиона человек стерли с лица земли. Как отметила Маргарита, непризнание этого факта является одним из самых циничных и лицемерных проявлений «демократии» США.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Симоньян добавила, что за сутки ОБСЕ зафиксировало более 1500 нарушений режима тишины в Донбассе. Мирные граждане спокойно жили и работали, когда в один момент их стали убивать. Не это ли проявление геноцида, задалась вопросом журналистка. Свое выступление она завершила строками из стихотворения Роберта Рождественского «Подслушанный разговор»:

«— Мама, купим живого коня?

— Коня?! Да что ж это делается?

— Мама, а в летчики примут меня?

— Примут. Куда они денутся?! Ты же из каждого, сатана, душу сумеешь вытрясти!

— Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?».

После слов Симоньян студия «Воскресного вечера» погрузилась в гробовую тишину. На глазах присутствующих в студии гостей заблестели слезы. Владимир Соловьев не стал исключением.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

«Говорят, что воевать меньше всего хотят генералы, потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — срывающимся голосом прокомментировал речь Симоньян Соловьев.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что циничное отрицание геноцида в Донбассе Соединенными Штатами лишний раз обнажило политику двойных стандартов Запада. Дипломат отметил, что постоянная риторика американских чиновников о высшей ценности прав человека в этой ситуации не стоит и ломаного гроша.