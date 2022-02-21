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Россия отработала учения по слежке за подлодкой условного противника в Средиземном море

Армия
Россия отработала учения по слежке за подлодкой условного противника в Средиземном море
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 21 февраля. Отряды боевых российских кораблей совместно с авиацией отработали учения по поиску и непрерывному слежению за подводной лодкой условного противника в Средиземном море. Об этом сообщили представители Минобороны страны.

Участие в маневрах принимали боевые корабли Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38. Помимо поиска подлодок условного противника, во время учений военные также отработали действия по организации непрерывного обмена информацией о передвижениях цели и применению различных авиационных средств поражения.

«В рамках военно-морского учения под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе восточной части Средиземного моря», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее прошли военные учения двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. Сообщается, что во время маневров экипажи самолетов отработали бомбовый удар по условному противнику в сопровождении истребителей Су-35С.

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Все новости / Армия / Россия отработала учения по слежке за подлодкой условного противника в Средиземном море
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