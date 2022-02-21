Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 05:48
05:45
Общество
Симоньян довела Соловьева до слез словами о геноциде
05:37
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о «скучной погоде» в первой половине недели
05:31
Общество
Фармацевт Роговский предупредил о риске возникновения зависимости от обезболивающего
05:26
Армия
Россия отработала учения по слежке за подлодкой условного противника в Средиземном море
05:21
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 на Камчатке
05:15
Шоу-бизнес
Пятилетняя дочь Аршавина попросила его о помощи для тяжелобольной матери
04:58
Происшествия
Пьяный сахалинец перерезал горло собутыльнице из-за громкой музыки во время застолья
04:54
Шоу-бизнес
Бывшего мужа вечно худеющей Гоар Аветисян могла привлечь пышнотелая красотка
04:52
Происшествия
Мертвого амурского тигра нашли у поселения в Хабаровском крае
04:37
Происшествия
Два человека погибли при обстреле ЛНР украинскими военными
Все новости

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 на Камчатке

Происшествия
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 на Камчатке
wikipedia.org  /  Yamaguchi先生 / CC BY-SA 3.0

Петропавловск-Камчатский, 21 февраля. Утром 21 февраля произошло землетрясение на территории Елизовского района Камчатского полуострова. Об этом сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 115 километрах от населенного пункта Мильково. Очаг сейсмической активности располагался на глубине 17 километров. По данным регионального ГУ МЧС, жители близлежащих городов и сел не ощутили колебания поверхности, передает «Интерфакс».

«Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — добавили в ведомстве.

Несколькими днями ранее сейсмологи зарегистрировали более мощное землетрясение у берегов Камчатки. Магнитуда подземных толчков составила 4,6 по шкале Рихтера.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 на Камчатке
землетрясение камчатка мильково елизовский район
Комментировать