Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 21 февраля. Утром 21 февраля произошло землетрясение на территории Елизовского района Камчатского полуострова. Об этом сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 115 километрах от населенного пункта Мильково. Очаг сейсмической активности располагался на глубине 17 километров. По данным регионального ГУ МЧС, жители близлежащих городов и сел не ощутили колебания поверхности, передает «Интерфакс».

«Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», — добавили в ведомстве.

Несколькими днями ранее сейсмологи зарегистрировали более мощное землетрясение у берегов Камчатки. Магнитуда подземных толчков составила 4,6 по шкале Рихтера.