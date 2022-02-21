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Пятилетняя дочь Аршавина попросила его о помощи для тяжелобольной матери

Шоу-бизнес
Пятилетняя дочь Аршавина попросила его о помощи для тяжелобольной матери
fckairat.com  /  Пресс-служба ФК «Кайрат»

Москва, 21 февраля. Пятилетняя дочь футболиста Андрея Аршавина Есения регулярно пишет ему с просьбой помочь тяжелобольной матери Алисе Казьминой. Об этом рассказала сама бывшая супруга спортсмена.

По словам женщины, футболист практически не участвует в жизни своей маленькой дочери, игнорирует все сообщения, которые девочка ему отправляет. Казьмина отметила, что Аршавин даже не стал поздравлять ребенка с днем рождения, хотя Есения очень ждала звонка от папы. Личная встреча со звездным отцом стала для малышки мечтой, добавила Алиса.

«Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей», — поделилась Казьмина в беседе с Day.ru.

Пятилетняя дочь Аршавина попросила его о помощи для тяжелобольной матери
Pr Scr youtube.com / Россия 1

Бывшая модель уже несколько лет борется с аутоиммунным заболеванием, которое негативно отразилось на ее некогда привлекательной внешности. Сейчас женщина вынуждена скрывать свое лицо, поскольку болезнь нанесла необратимые изменения.

Недавно Казьмина рассказала, что у нее наступили сложные времена в отношениях с самыми близкими ей людьми. По словам экс-супруги Аршавина, мать и 17-летний сын захотели отправить ее в хоспис.

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