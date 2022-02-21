Бывшего мужа вечно худеющей Гоар Аветисян могла привлечь пышнотелая красотка

Москва, 21 февраля. Известный визажист Гоар Аветисян недавно развелась со своим мужем Сергеем. Однако бывший супруг уже мог подыскать замену своей экс-возлюбленной.

В последнее время Аветисян помешалась на собственной фигуре. В свои 28 лет она несколько раз прибегала к хирургическому вмешательству ради тела мечты. Во время этих процессов ей как никогда нужна была поддержка мужа. Однако он не уделял ей должного внимания и не помогал восстанавливаться. Это могло стать причиной скоротечного развода.

Теперь же фанаты уличили бывшего супруга визажиста в симпатии к пышногрудой красавице Белле Цивадзе. Она начала писать Сергею во время прямого эфира в Instagram, а потом их общение завязалось в приватном чате, передает StarHit.

На данный момент Сергей никак эту информацию не комментировал. Он старается не отвечать на «расследования», которые проводят поклонники и не реагирует на их сообщения об увлеченности «пышной красоткой». Сама Цивадзе сделала репост некоторых сообщений СМИ на свою страницу и собирает комментарии, связанные с подозрением фанатов.

Pr Scr instagram.com / @bella_bulochka

При этом недавно сообщалось, что Сергей всеми силами пытается вернуть бывшую жену. Так, он во всеуслышание рассказал о тех качествах возлюбленной, которые он ценит больше всего.