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Бывшего мужа вечно худеющей Гоар Аветисян могла привлечь пышнотелая красотка

Шоу-бизнес
Бывшего мужа вечно худеющей Гоар Аветисян могла привлечь пышнотелая красотка
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 21 февраля. Известный визажист Гоар Аветисян недавно развелась со своим мужем Сергеем. Однако бывший супруг уже мог подыскать замену своей экс-возлюбленной.

В последнее время Аветисян помешалась на собственной фигуре. В свои 28 лет она несколько раз прибегала к хирургическому вмешательству ради тела мечты. Во время этих процессов ей как никогда нужна была поддержка мужа. Однако он не уделял ей должного внимания и не помогал восстанавливаться. Это могло стать причиной скоротечного развода.

Теперь же фанаты уличили бывшего супруга визажиста в симпатии к пышногрудой красавице Белле Цивадзе. Она начала писать Сергею во время прямого эфира в Instagram, а потом их общение завязалось в приватном чате, передает StarHit.

На данный момент Сергей никак эту информацию не комментировал. Он старается не отвечать на «расследования», которые проводят поклонники и не реагирует на их сообщения об увлеченности «пышной красоткой». Сама Цивадзе сделала репост некоторых сообщений СМИ на свою страницу и собирает комментарии, связанные с подозрением фанатов.

Бывшего мужа вечно худеющей Гоар Аветисян могла привлечь пышнотелая красотка
Pr Scr instagram.com / @bella_bulochka

При этом недавно сообщалось, что Сергей всеми силами пытается вернуть бывшую жену. Так, он во всеуслышание рассказал о тех качествах возлюбленной, которые он ценит больше всего.

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брак отношения Аветисян
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