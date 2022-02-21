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Мертвого амурского тигра нашли у поселения в Хабаровском крае

Происшествия
Мертвого амурского тигра нашли у поселения в Хабаровском крае
instagram.com/@amurleo_land  /  Пресс-служба нацпарка &quot;Земля леопарда&quot;

Хабаровск, 21 февраля. Тело амурского тигра было найдено у поселка Южный Хабаровского края. Предположительно, хищник погиб в результате схватки с более опытным сородичем.

О происшествии сообщил центр «Амурский тигр». Специалисты отметили, что в результате осмотра были обнаружены многочисленные рваные раны. По следам крови эксперты попытались воссоздать картину произошедшего. На месте также был найден отпечаток, принадлежащий победителю схватки. Его размер составлял 12,5 см.

«Возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружен труп молодого тигра, который, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом. Труп животного передан на экспертизу в центр "Амурский тигр"», — говорится в сообщении.

Специалисты не исключают, что мертвый тигр был изначально болен или ранен. Это могло предопределить исход поединка, считают они.

В Приморском поселке тем временем семья амурских тигров выбрала себе более легких противников. В поселке Верхний Перевал хищники загрызли домашних собак.

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смерть хабаровский край амурский тигр схватка
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