Два человека погибли при обстреле ЛНР украинскими военными

Луганск, 21 февраля. Жертвами обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали два человека. Атака производилась вечером 20 февраля.

Всего зафиксировано девять случаев обстрелов населенных пунктов ЛНР, произведенных украинскими военными. ВСУ использовали для нападения снаряды 120 миллиметров, которые запрещены минскими договоренностями.

«В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА"», — говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.

Ранее в ЛНР сообщали о трех пострадавших мирных жителях в результате обстрела поселка Знаменка. За минувшие сутки украинские военные 66 раз нарушили режим прекращения огня.