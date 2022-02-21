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Риелтор Дымова перечислила минусы покупки «сталинки»

Общество
Риелтор Дымова перечислила минусы покупки «сталинки»
wikipedia.org  /  Dezidor

Москва, 21 февраля. Покупатель «сталинки» может столкнуться с рядом проблем. Среди них крупные затраты на ремонт, заявила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-tet Юлия Дымова.

Квартиры «сталинского» фонда отличаются от тех, что в новостройках. Покупателю следует помнить, что потребуется капитальный ремонт и замена устаревшей коммуникации, пишет РИА Новости.

«Можно заменить трубы в квартире, но это не решит общую проблему. Кроме того, в такой квартире затраты на ремонт будут намного выше затрат в новостройке, так как здесь высокие потолки, увеличенные дверные и оконные проемы», — предупредила риелтор Дымова.

Эксперт «Этажей» Иннокентий Ярыгин согласился с предупреждениями Дымовой. Он добавил, что стоимость квадратного метра в «сталинках» может оказаться ниже на 25-30%, чем в новостройках.

Эксперты зафиксировали рост стоимости однокомнатной квартиры на рынке вторичной недвижимости. В 50 крупных российских городах цена на них увеличилась почти на полтора процента.

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недвижимость покупка сталинки
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