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Белый таролог Борг предрек энергию удачи и успеха в зеркальную дату 22.02.2022

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 04:32
Общество
Белый таролог Борг предрек энергию удачи и успеха в зеркальную дату 22.02.2022
pixabay.com

Москва, 21 февраля. Последняя в этом тысячелетии, уникальная дата 22.02.2022 имеет особые мистические свойства. Чего ждать от этого дня, рассказал белый таролог Сергей Борг.

В этот день, считает специалист, по максимуму задействуется энергия успеха и удачи. Именно она позволяет людям беспрепятственно решать поставленные задачи, а также с легкостью достигать поставленных целей. Помимо всего прочего, двойки из даты складываются в четверки, что лишь усиливает магические свойства дня, рассказал таролог в беседе с телеканалом «360».

«Это энергия соединения стихий: земли, воды, огня и воздуха, — их характеризует цифра четыре», — отметил Борг.

Специалист также добавил, что такой красивой датой стоит воспользоваться людям, которые намерены сыграть свадьбу. Число лишь усилит любовь молодоженов, надолго соединив их судьбы.

По мнению астрокоуча и психолога Игоря Силенка, этот день также связан с материнским началом, поэтому необходимо прояснить отношения с родителями. Обращаться к ним нужно не с претензиями, а с благодарностью, попросив прощения за прежние обиды.

У провидицы Ванги другое мнение о зеркальной дате. Она предсказала, что 22.02.2022 станет самым опасным днем для человечества.

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успех удача таролог зеркальная дата
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