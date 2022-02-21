Диетолог Пигарева назвала лучшее время для употребления сладостей

Москва, 21 февраля. Многие специалисты негативно относятся к сладкому из-за большого количества жиров и углеводов в составе. Но такие продукты можно есть и без вреда для здоровья, заявила диетолог Юлия Пигарева.

Перед десертом стоит съедать белковые продукты с овощами. Такой способ поможет не объедаться сладостями и предотвратит резкое повышение сахара в крови, пишет радио Sputnik.

«Десерт – это большое количество углеводов и жиров, причем не всегда правильных, а еще там большое количество калорий. На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта. Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом», — диетолог Пигарева.

Некоторые люди испытывают тягу к сладкому из-за недостаточного питания. Сократить потребление сахара в течение дня поможет плотный и здоровый завтрак, включающий яйца или овсянку с фруктами.