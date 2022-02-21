Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 05:47
05:45
Общество
Симоньян довела Соловьева до слез словами о геноциде
05:37
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о «скучной погоде» в первой половине недели
05:31
Общество
Фармацевт Роговский предупредил о риске возникновения зависимости от обезболивающего
05:26
Армия
Россия отработала учения по слежке за подлодкой условного противника в Средиземном море
05:21
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 на Камчатке
05:15
Шоу-бизнес
Пятилетняя дочь Аршавина попросила его о помощи для тяжелобольной матери
04:58
Происшествия
Пьяный сахалинец перерезал горло собутыльнице из-за громкой музыки во время застолья
04:54
Шоу-бизнес
Бывшего мужа вечно худеющей Гоар Аветисян могла привлечь пышнотелая красотка
04:52
Происшествия
Мертвого амурского тигра нашли у поселения в Хабаровском крае
04:37
Происшествия
Два человека погибли при обстреле ЛНР украинскими военными
Все новости

Диетолог Пигарева назвала лучшее время для употребления сладостей

Общество
Диетолог Пигарева назвала лучшее время для употребления сладостей
pixabay.com

Москва, 21 февраля. Многие специалисты негативно относятся к сладкому из-за большого количества жиров и углеводов в составе. Но такие продукты можно есть и без вреда для здоровья, заявила диетолог Юлия Пигарева.

Перед десертом стоит съедать белковые продукты с овощами. Такой способ поможет не объедаться сладостями и предотвратит резкое повышение сахара в крови, пишет радио Sputnik.

«Десерт – это большое количество углеводов и жиров, причем не всегда правильных, а еще там большое количество калорий. На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта. Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом», — диетолог Пигарева.

Некоторые люди испытывают тягу к сладкому из-за недостаточного питания. Сократить потребление сахара в течение дня поможет плотный и здоровый завтрак, включающий яйца или овсянку с фруктами.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Диетолог Пигарева назвала лучшее время для употребления сладостей
здоровье сладости десерт
Комментировать