Юрист Шелупахин предупредил о новых правилах фотографирования авто на техосмотре

Москва, 21 февраля. Правила фотографирования автомобилей на техосмотре претерпят ряд изменений. В силу нововведения вступят 1 марта, рассказал адвокат Владимир Шелупахин.

Так, теперь на фотографии предусмотрено присутствие эксперта. Кроме того, на кадре тип, марка, цвет кабины или кузова должны быть четко различимы. Как отметил специалист, раньше эти нормы не были зафиксированы, однако некоторые из требований подразумевались автоматически. Об этом передает РИА Новости.

«Ранее достаточно было в начале сфотографировать транспортное средство спереди, фотография должна была отображать марку, цвет и государственный регистрационный знак. В конце — вид сзади. Фотографирование эксперта раньше предусмотрено не было», — отметил Шелупахин.

Как добавил специалист, изменения не отразятся коренным образом на автолюбителях. А причиной их введения может быть попытка усилить «персональную ответственность должностных лиц».

Теперь техосмотр перестал быть обязателен для всех водителей. Так, его придется проходить лишь такси и служебному транспорту.