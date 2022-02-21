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AFP: Макрон выступил инициатором личной встречи Путина и Байдена

Политика
AFP: Макрон выступил инициатором личной встречи Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 21 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит с участием глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Соответствующую информацию опубликовало старейшее в мире информационное агентство Agence France Press (AFP).

Журналисты со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что в Кремле и Белом доме предложения приняли. Ожидается, что в ходе будущих контактов речь главным образом пойдет о вопросах безопасности и стратегической стабильности в Европе.

В воскресенье Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в телефонном формате. По данным французских СМИ, лидеры двух стран беседовали почти два часа и обсуждали ситуацию вокруг Украины. В Кремле сообщали, что консультации состоялись по инициативе Елисейского дворца.

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путин байден макрон Россия и Франция
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