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Житель Краснокаменска отмахивался ножом от агрессивных бездомных собак

Происшествия
Житель Краснокаменска отмахивался ножом от агрессивных бездомных собак
pixabay.com

Краснокаменск, 21 февраля. Стая агрессивных бродячих собак напала на администратора Telegram-канала «Инцидент Краснокаменск». Мужчине пришлось защищаться от животных с помощью ножа.

Порядка восьми собак набросились на жителя Забайкалья 20 февраля. По словам пострадавшего, он шел из гаража вечером, и к нему выбежала одна из них. Но животное решило не трогать мужчину, пишет ИА «Чита.ру».

«Затем выбежали еще две собаки, начали на меня налетать, на их лай прибежали еще пять особей, получилось уже восемь. Я в одну кинул камень, не помогло. Достал ножик, иду дальше, одна собака подбежала ко мне близко и начала налетать, я махнул ножом, ударил ее, она, скорее всего, с этим ножиком и убежала, потому что на месте его не было. Проехала машина, они кинулись с лаем за ней и убежали», — рассказал житель.

Сообщения о нападении стаи бродячих собак стали основанием для организации проверки со стороны Следственного комитета. Правоохранители намерены опросить самого пострадавшего и свидетелей. Ряд вопросов зададут чиновникам, отвечающим за безопасность граждан.

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