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Американцы подняли на смех заявления дипмиссии Вашингтона об угрозе терактов в Москве

Политика
Американцы подняли на смех заявления дипмиссии Вашингтона об угрозе терактов в Москве
wikipedia.org  /  Dzerod

Москва, 21 февраля. Посольство США в российской столице внезапно опубликовало сообщение об угрозе терактов в ТЦ и метро в крупных мегаполисах. В связи с этим дипломаты призвали граждан Соединенных Штатов покинуть Россию, однако требование вызвало недоумение у людей.

Публикация с «предупреждением» появилась в Twitter-аккаунте пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца. Его соотечественники в комментариях потребовали ответа: из какого источника дипмиссия взяла эту информацию. Оказалось, что посольству США сведения об «угрозе нападения» сообщили некие СМИ.

«"По сообщениям СМИ…". Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства», — отметил Хосе Дейнес.

«"Согласно источникам СМИ…" Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ… Это смешно», — добавил Михаил Якобсон.

Предположительно, американское посольство в Москве не стало передавать данные о «террористической угрозе» российским коллегам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, задалась вопросом, как можно расценивать столь внезапное заявление представителей дипмиссии США, если они не уведомили об опасности российскую сторону по партнерским каналам.

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