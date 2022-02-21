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Украинские силовики выпустили 12 запрещенных снарядов по селу Заиченко

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 04:08
Происшествия
Украинские силовики выпустили 12 запрещенных снарядов по селу Заиченко
mil.gov.ua  /  Пресс-служба Министерства обороны Украны

Донецк, 21 февраля. Вооруженные силы Украины произвели ночной обстрел села Заиченко (Донецкая Народная Республика), применив 12 запрещенных снарядов калибром 122 мм. Соответствующую информацию сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Украинские силовики обстреляли село в 02:55. Огонь велся со стороны населенного пункта Водяное, пояснили в информационной службе представительства ДНР в Telegram.

«Выпущено 12 снарядов калибром 122 мм», — следует из сообщения.

В последние дни территории Донецкой и Луганской народных республик подвергаются участившимся обстрелам со стороны Украины. Накануне трое мирных жителей ЛНР получили ранения в результате обстрела украинских силовиков, которые вели огонь по поселку Знаменка. По данным Народной милиции, за воскресенье ВСУ нарушили режим тишины 66 раз.

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