Украинские силовики выпустили 12 запрещенных снарядов по селу Заиченко

Донецк, 21 февраля. Вооруженные силы Украины произвели ночной обстрел села Заиченко (Донецкая Народная Республика), применив 12 запрещенных снарядов калибром 122 мм. Соответствующую информацию сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Украинские силовики обстреляли село в 02:55. Огонь велся со стороны населенного пункта Водяное, пояснили в информационной службе представительства ДНР в Telegram.

«Выпущено 12 снарядов калибром 122 мм», — следует из сообщения.

В последние дни территории Донецкой и Луганской народных республик подвергаются участившимся обстрелам со стороны Украины. Накануне трое мирных жителей ЛНР получили ранения в результате обстрела украинских силовиков, которые вели огонь по поселку Знаменка. По данным Народной милиции, за воскресенье ВСУ нарушили режим тишины 66 раз.