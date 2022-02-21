Житель Улан-Удэ отправился в тюрьму на 9,5 лет за убийство друга детства

Улан-Удэ, 21 февраля. Присяжные признали виновным 55-летнего жителя Улан-Удэ в убийстве своего друга во время застолья. Заседание прошло в суде Октябрьского района.

Мужчина нанес потерпевшему семь ударов ножом, в результате чего тот скончался. Злоумышленник до последнего не признавал свою вину, пытаясь представить преступление таким образом, будто погибший сам нанес себе раны.

Присяжные не поверили в невиновность подсудимого. Ближайшие девять с половиной лет он проведет за решеткой в колонии строгого режима. Верховный суд Республики Бурятия не стал рассматривать апелляцию, приговор вступил в законную силу.

В Петербурге от рук неизвестного скончалась работница магазина для взрослых. Мужчина поздно вечером зашел в секс-шоп и нанес потерпевшей многочисленные удары ножом.