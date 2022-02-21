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Спорт
Роднина допустила непродуманность в штабе Тутберидзе на фоне скандала с Валиевой
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Роднина допустила непродуманность в штабе Тутберидзе на фоне скандала с Валиевой

Спорт
Роднина допустила непродуманность в штабе Тутберидзе на фоне скандала с Валиевой
Global Look Press  /  Remote Camera/XinHua

Москва, 21 февраля. Фигуристка Камила Валиева не смогла завоевать медаль в личном турнире на Олимпиаде и заняла лишь четвертое место. В тренерском штабе Этери Тутберидзе могли что-то недоработать, предположила олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала. В пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат. Но Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю девушку до соревнований, пишет «Чемпионат».

«Что касается Камилы, много говорят, что я ни так ни сяк сказала. Валиева – очень талантливая девочка. Почему с ней так судьба и мы поступили... Что-то непродуманно, что-то явно недоработано. Вероятно, в тренерском штабе что-то непродуманно. Ну не может женское одиночное катание, когда мы занимаем две ступени пьедестала, заканчиваться рыданиями и истериками», — отметила Роднина.

В личном турнире одиночниц золото выиграла россиянка Анна Щербакова. Серебро досталось Александре Трусовой. Последняя смогла сделать пять четверных прыжков, но для победы этого оказалось недостаточно. После выступления у спортсменки случилась истерика и она заявила, что больше не выйдет на лед.

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