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Евродепутат Барделля: требования России о нерасширении НАТО на восток легитимны

Политика
Евродепутат Барделля: требования России о нерасширении НАТО на восток легитимны
Федеральное агентство новостей

Париж, 21 февраля. Требования России о нерасширении НАТО на восток являются полностью легитимными и справедливыми. Об этом заявил евродепутат Марин Ле Пен Жордан Барделля.

Барделля напомнил, что в 1991 году между США и СССР была заключена «негласная договоренность» о нерасширении Североатлантического альянса к границам России. Американская сторона в свою очередь не выполнила данное обещание и продолжает стремиться к экспансии все новых территорий.

«Требование России и (президента РФ. — Прим.ФАН.) Владимира Путина о том, что НАТО не должно нагрянуть к ее границам, легитимно», — отметил Барделля в интервью телеканалу BFMTV.

Евродепутат также сказал, что считает неприемлемой в современных условиях войну как с Россией, так и с США. Он призвал к поиску сбалансированного подхода в ситуации украинского кризиса и требует, чтобы к этому процессу активнее подключилась французская сторона.

Мировые лидеры в последние несколько дней провели ряд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Так, беседа состоялась между французским лидером Эммануэлем Макроном и его российским коллегой Владимиром Путиным.

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россия нато франция
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