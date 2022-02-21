Юрист Гусятникова перечислила условия для получения служебного жилья в России

Москва, 21 февраля. Служебное жилье от государства положено некоторым категориям граждан, однако для этого необходимо соблюсти ряд обязательных условий. Об этом рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Списка профессий, представители которых могут рассчитывать на бесплатное жилье, не существует, отметила эксперт. Все, как правило, зависит от потребности и важности специалиста для государства и предприятия. При этом главное условие получения жилья — в собственности нельзя иметь другую недвижимость. Об этом передает агентство «Прайм».

«Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий», — уточнила Гусятникова.

Также необходимо помнить, что жилье полагается лишь на время работы. Его нельзя приватизировать, однако можно выкупить. Цены на такую недвижимость гораздо ниже рыночных, но на предприятии необходимо проработать установленный организацией срок.

Если же вариант со служебным жильем не подходит, то можно воспользоваться господдержкой при оформлении ипотеки. Для этого существуют пять основных способов.